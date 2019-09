Yevgueni-frontman veilt concert voor verenigingen De Oude Weverij: “Hier heb ik geen vijf minuten over moeten nadenken” Wannes Vansina

16 september 2019

15u14 0 Mechelen Altijd al gedroomd van een optreden van de Yevgueni-frontman in je woonkamer? Dat kan. Klaas Delrue veilt een huiskamerconcert in het kader van De Warmste Wijk, een benefiet ten voordele van de verenigingen van de Oude Weverij. “Hier heb ik geen vijf minuten over moeten nadenken”, zegt de zanger.

Op 28 augustus ontstond brand in de Oude Weverij en in de Nijverheidsstraat. De brandweer kon niet anders dan de boel gecontroleerd te laten uitbranden. De Armeense vzw Ani verloor zijn thuis, drumband Fatiboombastic al zijn trommels. Ook majorettekorps Va et Vient en Sjarabang verloren hun repetitieruimte. Een belangrijk deel van de materiële schade zal niet door de verzekering worden vergoed. Op initiatief van het feestcomité van de Paardenkerkhofstraat vindt daarom op 5 oktober een benefietevenement plaats, heel waarschijnlijk in de Sint-Pieterschool. “Als het brand in de wijk, reageren we met warmte”, klinkt het.

Huiskamerconcert

Een van de manieren om geld in het laatje te brengen, is de organisatie van een veiling. Klaas Delrue, zanger van Yevgueni en wijkbewoner, zal een huiskamerconcert aanbieden. “Ik kan niet beloven dat ik er kan zijn op 5 oktober. We zitten met Yevgueni in de aanloop naar een jubileumjaar en de release van een ‘best off’. Door een concert te veilen, kan ik wel mijn steentje bijdragen”, zegt Delrue. Hij doet dat graag. De brand zette ook zijn woning onder de rook. “Ik dacht eerst aan een uit de hand gelopen barbecue. Pas redelijk laat ben ik op straat gaan kijken en zag ik de gigantische rookpluim.”

Toen hij een sms’je kreeg van een collega-Nekkerspoelbewoner met de vraag of hij mee zijn schouders wilde zetten onder hun benefietactie, twijfelde hij geen vijf minuten. “Ik heb mijn agenda gecheckt en meteen toegezegd. Zo gaat dat in een wijk. Ik denk dat dit belangrijk is. Van iets heel ergs maak je iets dat mensen kan samenbrengen. Dat maakt het verlies niet goed, maar het kan alleen maar positief zijn.” Hij veilde eerder al eens een optreden van zichzelf. “Dat leverde toen 1.000 euro op. Een gelijkaardig bedrag zou mooi zijn.”

Delrue zet zich overigens wel vaker in voor goede doelen. “Ik rij al heel wat jaren de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Onze drummer is zelf ziek geweest en genezen. Daarnaast heeft mijn vrouw de vzw Mobile School opgericht, bij Vredeseilanden zit ik in de algemene vergadering, voor de Warmste Week doen we altijd wel iets.” Hij en zijn collega’s van Yevgueni kunnen lang niet ingaan op elke vraag. “In het verleden hebben we te veel benefieten gedaan die uiteindelijk maar een paar honderd euro opleverden. Organisatoren onderschatten wel eens de kosten die bij een bandoptreden komen kijken, ook al spelen de muzikanten gratis.”

Graffitiwerk

Hij is niet de enige die iets veilt. Sander Demeester, die naast mede-organisator ook graffitikunstenaar is, wil een graffitiwerk plaatsen op een muur naar keuze. Verschillende buren bieden klussen aan. “We hopen op deze manier buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. We zijn nog volop op zoek naar buren die spullen of diensten willen aanbieden voor onze veiling”, aldus de organisatoren. Contact opnemen kan via paardenkerkhofstraat@gmail.com.