YES Events laat honderd kinderen gratis op kamp gaan Wannes Vansina

14 juni 2019

YES Events-oprichter Thomas Opdenacker heeft een bon ter waarde van tien kampen overhandigd aan De Lage Drempel in Mechelen. De armoedevereniging zal deze verdelen onder kansarme gezinnen. “Een kamp kost al snel 125 euro en dat is voor kansarme gezinnen onbetaalbaar. Om kinderen uit die gezinnen ook een kans te geven, riepen we in 2014 Young Charity in het leven. Met het project kunnen we dit jaar in totaal honderd kinderen gratis een kamp laten beleven”, zegt Opdenacker. De Mechelse vzw organiseert dit jaar kampen op 22 locaties, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant, voor een 4.000-tal kinderen. In elke gemeente waar een kamp plaatsvindt, worden gratis kampen verdeeld. Meer info op www.yes-events.be.