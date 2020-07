Xander De Vos is nieuwe regiocoördinator van Jong N-VA regio Mechelen Antoon Verbeeck

06 juli 2020

08u23 0

Lierenaar Xander De Vos is zaterdag, door de afdelingen van Jong N-VA, verkozen als nieuwe regiocoördinator van Jong N-VA regio Mechelen. Xander, 21 jaar en afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs, neemt de fakkel over van Eline Van Kerckhoven uit Duffel die de functie sinds 2018 invulde. “De komende jaren zal ik me inzetten om haar goede werk in de regio verder te zetten en onze jongerenafdelingen verder te verenigen, begeleiden en ondersteunen. Zowel bij hun dagdagelijkse werking, als bij het helpen oprichten van nieuwe afdelingen”, aldus De Vos. Als regiocoördinator van de regio Mechelen is hij verantwoordelijk voor de afdelingen in Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Mechelen, Duffel, Lier, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Putte, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg.