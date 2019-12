Wouter, de man die 100.000 euro aan Rode Neuzen Dag schonk: “Ja, we kunnen de wereld veranderen!” Wannes Vansina

16u20 18 Mechelen Het succes van Rode Neuzen Dag is voor een — aardig — stukje ook de verdienste van Wouter Cauwenbergh. De Mechelaar schonk 100.000 euro. Het imposante bedrag bracht hij op zijn eentje bijeen met CUBZZ, een merk dat zijn opbrengst gebruikt om bestaande goede doelen ten voordele van kinderen meer slagkracht te geven. “Volgend jaar wil ik een veelvoud storten”, zegt de geëngageerde marketeer.

Het idee voor CUBZZ ontstond in 2014. Wouter was zestien uur per dag van huis voor een bedrijf dat eigendom was van risicokapitaal. Zijn gezin, met dochtertje dat wat meer aandacht nodig heeft, schoot erbij in. “Ik was niet de papa, de echtgenoot, de buur die ik wilde zijn. ‘Dit is niet waarom ik op de wereld ben. Op een moment ga ik zeggen: had ik maar…’, bedacht ik mij.”

Toen hij op 2 september 2015 vluchtelingetje Aylan zag aanspoelen op een strand in Turkije, wist hij het. “Ik zie mij nog met mijn Duvel voor tv zitten en tegen mijn vrouw zeggen: ‘Schat, daar zouden ze iets aan moeten doen.’. Hoe laf was dat! Ofwel stop je met zagen ofwel doe je er iets aan!”

ZERO effort

En dat deed hij. Intussen werkt hij twee dagen per week als freelancer om den brode. Voor het overige spendeert hij zijn werktijd in CUBZZ. Het doel: zoveel mogelijk geld bijeenbrengen om kinderen kansen te geven om van hun leven iets moois te maken. Hij is er alle dagen mee bezig. “Ik verdien er geen cent aan, maar het geeft mij ongelofelijk veel energie.”

CUBZZ wil een structurele oplossing bieden voor de financiering van organisaties ten voordele van kinderen. “Het handje openhouden is een eindig model. Als het geld van de staat op is, dan zijn er geen subsidies meer. Maar als er een ding is dat we met zijn alleen doen, dan is dat consumeren. Mijn systeem wil op basis van onze alledaagse consumptie de boel omgooien.” Zijn slogan is dan ook: Helping KIDS, ZERO effort (kinderen helpen zonder moeite).

CUBZZ verkoopt kwaliteitsvolle koffie, chocolade, truffels, chocomelk, thee, marsepein en brood voor dezelfde prijs als andere A-producten. Je kan ze onder meer vinden in sommige Carrefours en Delhaizes. Wouter hoopt dit jaar een omzet van 350.000 euro te kunnen halen. Sinds 2015 heeft CUBZZ al 203.746 euro gedoneerd, onder meer ook aan SOS Kinderdorpen en Netwerk tegen armoede.

Over twee jaar hoopt hij de omzet te kunnen verdubbelen. Het zou hem toelaten om de mensen en bedrijven die hem nu gratis helpen, te betalen. “Als zij op een dag zeggen: ‘Wouter het is genoeg geweest’, dan is CUBZZ dood. Als ik die 700.000 euro bereik, dan kan CUBZZ niet meer omvallen.”

Waar het hem op dit ogenblik vooral aan ontbreekt: distributie en vooral naamsbekendheid. “Het zal nu vooral een kwestie zijn van zoveel mogelijk mensen CUBZZ te leren kennen, en vooral de grote supermarktketens te overtuigen om in een zo groot mogelijk aantal winkels CUBZZ-producten aan te bieden. Als we enkele grote bedrijven kunnen overtuigen om CUBZZ-koffie in hun machines te steken, geraken we ook al een heel eind.”

Kinderarmoede

Na Rode Neuzen Dag wil hij zich volop storten op kinderarmoede. Alle winst tussen januari en april volgend jaar gaat naar Robin, een stichting die hij zelf mee in het leven riep. De aanleiding: de ontmoeting met een huilende moeder die hem vertelde dat haar kind gepest werd omdat zijn ouders het niet breed hadden.

“We willen op een structurele manier de problematiek van de schoolfacturen aanpakken, niet door donaties, wel door met de leveranciers aan tafel te gaan zitten. Ze mogen een school beleveren, maar moeten in ruil garant staan dat ook de 15% kinderen in armoede onvoorwaardelijk op 1 september al het nodige lesmateriaal hebben. Een bedrijf stapte al in het systeem: Rhombus uit Antwerpen. Zo hebben we al 500 kinderen kunnen helpen. Op 1 september 2020 willen we naar 1.370 geholpen kinderen in ons land.”

Meer info op cubzz.be en stichtingrobin.be.