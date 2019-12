Word jij de nieuwe jeugdprins- of jeugdprinses? Wannes Vansina

11 december 2019

08u46 0

De Mechelse carnavalsvereniging Gilde De Knullen gaat opnieuw op zoek naar een jeugdprins en jeugdprinses. De verkiezing vindt begin volgend jaar voor de 45ste keer plaats. Iedere jongen en meisje kan, mits de toelating van de ouders, aan deze verkiezing deelnemen. Kandidaten dienen tussen 8 en 14 jaar oud te zijn en te wonen in Mechelen of een randgemeente. Speciale kennis of vaardigheden zijn niet nodig, de verkiezing gebeurt door middel van louter geluksproeven. Aan de verkiezing zijn verschillende prijzen verbonden. Kandidaturen kunnen tot 22 december worden gestuurd naar Blarenberglaan 9 of deknullen@gmail.com.