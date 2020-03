Woonpunt wil weten waar hulp nodig is en belt alle kwetsbare huurders op Wannes Vansina

25 maart 2020

09u41 0 Mechelen Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen belt omwille van de coronapandemie de meest kwetsbare huurders en huurders die behoren tot risicogroepen proactief op om na te gaan of ze hulp nodig hebben.

“Tijdens een telefonische babbel kunnen we hen onder andere ook op de hoogte brengen van initiatieven van de stad of andere organisaties”, vertelt Arthur Orlians. Woonpunt schakelt bovendien haar wijkmeesters in. “Zij zullen in onze complexen en in onze wijken een extra oogje in het zeil houden.”

De huisvestingsmaatschappij stuurde de afgelopen dagen haar dienstverlening bij. Iedere medewerker die dat kan, werkt van thuis uit. “Maar we blijven telefonisch bereikbaar voor al onze (kandidaat-)huurders”, verzekert Orlians.

Via de website www.woonpuntmechelen.be en via haar Facebookpagina deelt Woonpunt regelmatig een update van de dienstverlening en tips en maatregelen van toepassing op sociale huur. Ook informeert Woonpunt extra door middel van een nieuwsbrief.