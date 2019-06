Woonpunt vernieuwt appartementen Stassartstraat Wannes Vansina

24 juni 2019

12u53 0 Mechelen Woonpunt Mechelen heeft plannen klaar om haar 39 appartementen in de Goswin De Stassartstraat in het centrum te renoveren. Het gebouw dateert van midden jaren 90 en is aan vernieuwing toe.

“Uit een studie naar de energie- en woonnormen bleek dat de individuele verwarmingsketels aan vernieuwing toe zijn en dat er nood is aan een goed ventilatiesysteem. Bovendien dient de dakbedekking vervangen te worden voor een betere isolatie”, vertelt voorzitter Arthur Orlians. “Daarnaast willen we ook het wooncomfort van de huurder verhogen en zullen we daarom ook de keukens, badkamers en woonkamers grondig renoveren. Ook de gemeenschappelijke delen steken we in een nieuw kleedje.” De sociale huisvestingsmaatschappij hoopt eind dit jaar met de werkzaamheden te kunnen starten. “Enkele appartementen in het complex staan momenteel al leeg. Vandaar dat we beslist hebben om eerst die appartementen grondig te renoveren. Van zodra de eerste appartementen klaar zijn, kunnen de eerste bewoners doorschuiven naar de gerenoveerde appartementen. Aansluitend pakken we de volgende vijf aan. Zo gaan we verder tot alle 39 appartementen helemaal vernieuwd zijn.” Als alles goed verloopt, zullen alle appartementen vernieuwd zijn tegen de zomer van 2021. De kostprijs van deze renovatie wordt geraamd op 1.248.900 euro (exclusief BTW).