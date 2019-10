Woonpunt start vernieuwing sociale huurwoningen Fabiolalaan Wannes Vansina

01 oktober 2019

12u07 0 Mechelen Woonpunt Mechelen start midden volgend jaar met de vernieuwing van de sociale huurwoningen in de Fabiolalaan in Heffen. Ze huizen dateren van eind de jaren ’60 - begin de jaren ’70 en voldoen niet meer aan de woonnormen.

Vier sociale huurwoningen in de Fabiolalaan staan momenteel al leeg. “We hebben dan ook beslist om in een eerste fase met deze vier leegstaande woningen aan de slag te gaan en ze te vervangen door nieuwbouw. De omgevingsvergunning voor de eerste fase werd ingediend”, vertelt voorzitter Arthur Orlians.

De woningen zullen vier slaapkamers tellen en over een tuin en oprit beschikken. Daarnaast komen vier appartementen met een of twee slaapkamers, tuin of terras en een eigen parkeerplaats aan het gebouw. Kostprijs: 1.282.048,00 euro (excl. btw).

In de Fabiolalaan heeft Woonpunt nog acht andere woningen en vier bungalows in eigendom. Ook deze zijn verouderd. “Of het nieuwbouw of renovatie wordt, weten we op dit moment nog niet. We starten de voorbereiding voor de tweede fase binnenkort op. Van zodra er zicht is op de plannen, zullen we de bewoners uiteraard verder informeren”, aldus Orlians.