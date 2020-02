Woonpunt renoveert wooncomplexen in centrum: “Goed voor huurders en milieu” Wannes Vansina

05 februari 2020

10u11 0 Mechelen Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen start met de renovatie van twee appartementsgebouwen in het hart van de stad, om te voldoen aan de huidige energienormen en het wooncomfort van de huurders te vergroten.

“De komende jaren investeren we meer dan 158 miljoen euro in ons patrimonium. Daarvan gaat veel geld naar nieuw- en vervangbouw, maar we renoveren ook veel. De woningen in de Stassartstraat en de Varkensstraat dateren van midden de jaren ’90. Ze renoveren, is goed voor het milieu en goed voor de huurders”, zegt voorzitter Arthur Orlians.

In de Varkensstraat beheert Woonpunt Mechelen 131 appartementen. “Daar zullen we alle daken vernieuwen en bijkomend isoleren. De aannemer startte recent al met de voorbereidende werken, zodat de effectieve werken begin volgende week kunnen starten.” Na de dakwerken worden alle oude individuele gasketels vervangen door een gloednieuw collectief verwarmingssysteem.

In de Goswin De Stassartstraat gaat het over 39 appartementen. Ze krijgen een complete make-over. “Er komt een nieuwe badkamer, nieuwe keuken en nieuwe vloeren. Woonpunt maakt eveneens van de gelegenheid gebruik om nieuw en beter isolerend glas in de ramen te plaatsen. We vervangen bovendien de oude verwarmingsketels door nieuwe en er komt een ventilatiesysteem. Tot slot worden alle daken geïsoleerd en komt er nieuwe dakbedekking”, aldus Orlians.

De werkzaamheden worden geraamd op respectievelijk 2,7 en 1,2 miljoen euro.