Woonpunt maakt tabula rasa met spookwijkje Wannes Vansina

22 oktober 2019

11u29 0 Mechelen De sociale woonbuurt in de Ankerstraat in Battel ondergaat een metamorfose. Woonpunt Mechelen sloopt de veertig oude woningen en vervangt deze door nieuwbouw. In de plaats komt een geheel nieuwe en groenere wijk met 12 eengezinswoningen en 18 nieuwbouwappartementen.

De Ankerstraat is een doodlopende zijstraat van de Landweg, vlakbij de Battelsesteenweg. De woningen dateren er van eind de jaren 50. “De bestaande huizen en appartementen voldoen helemaal niet meer aan de huidige kwaliteits- en oppervlaktenormen. Na verschillende studies hebben we dan ook beslist ze te vervangen door nieuwbouw”, zegt voorzitter Arthur Orlians.

Huurders zijn er sinds anderhalf jaar niet meer. De sloop kan dan ook al snel starten, in november. De afbraak zal drie maanden in beslag nemen. Na een archeologisch onderzoek start de nieuwbouw. “Als alles volgens planning verloopt, kunnen we in het najaar starten met de bouw van twaalf eengezinswoningen met drie en vier slaapkamers en 18 nieuwbouwappartementen met één slaapkamer.”

Parkje

De wijk zal er helemaal anders uitzien. De woningen komen op een andere plaats te staan, iedere woning krijgt een eigen tuin. Woonpunt maakt ook meteen de ambitie waar om haar patrimonium te vergroenen. Zo komt er een klein parkje met speelgelegenheid. “In combinatie met aangepast groen, nieuwe bomen, groepen van grassen, wadi’s en bloeirijke beplanting, zorgt dit voor de verdere vergroening van het straatbeeld”, aldus Orlians.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 4,4 miljoen euro (exclusief BTW). De ontwerper van de woningen is PCP. De ontwerper van het openbaar domein is D+A. Er werden geen bezwaarschriften ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek.