Woonpunt koopt elektrische bestelwagens Wannes Vansina

07 september 2019

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen heeft twee elektrische bestelwagens aangekocht voor dienstverplaatsingen. “De dagelijkse verplaatsingen van onze medewerkers zijn immers ideaal om elektrische wagens in te schakelen. Onze huurwoningen bevinden zich namelijk in of rond Mechelen”, vertelt Arthur Orlians. Volgens de voorzitter is het de bedoeling om op termijn het ganse wagenpark te vervangen door milieuvriendelijke voertuigen. Vorig jaar startte de woonmaatschappij al een fietsactieplan. “Het project is een groot succes, want het afgelopen jaar kwam maar liefst 81 procent van de medewerkers regelmatig met de (elektrische) fiets naar het werk”, aldus Orlians. Woonpunt wil ook haar huurders aanzetten tot duurzame mobiliteit. “We bekijken momenteel in ieder geval hoe we in bepaalde gerenoveerde wijken deelmobiliteit kunnen integreren.”