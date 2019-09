Woonblok geëvacueerd door gaslek Tim Van der Zeypen

19 september 2019

11u15 0 Mechelen Een woonblok in de Mechelse Gandhi-wijk is deze voormiddag kort voor 10.00 uur geëvacueerd. Het gevolg van een gaslek in de garage van het appartementsgebouw.

Hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse. Zo’n veertig bewoners moesten inmiddels hun woning al verlaten. Zij worden momenteel opgevangen in dienstencentrum Den Abeel. Het gaslek zou zich situeren in het meterlokaal. De brandweer sloot de gasleiding binnen het gebouw al af, nutsmaatschappij Fluvius deed dit intussen ook al langs de buitenkant. De brandweer zal de garage nu verluchten. Eens de situatie veilig is, kan Fluvius starten met het herstellen van het gaslek. Tot die tijd zullen de bewoners niet terug naar hun woning kunnen.

Later meer.