WONEN. Voormalige Mechelse bedrijfssite wordt hippe woonwijk Komet

06 december 2019

07u00 0 Mechelen Wonen in Mechelen is hip: de voorbije jaren groeide de leefbaarheid in de stad en dwarrelde een golf van dynamiek en stadsvernieuwing door de Mechelse straten. Na de binnenstad komt ook de stadsrand aan de beurt: de oude, grijze industriezone Komet zal de komende jaren een bijzondere herbestemming krijgen. Projectontwikkelaar Revive bouwt er een nieuwe woonsite tussen de Leuvense Vaart en de Mechelse Vesten. Wij gingen een kijkje nemen.

Mechelen evolueerde de voorbije twintig jaar van grauwe centrumstad naar hippe hotspot. Waar de stad eind de jaren negentig nog vocht tegen hoge criminaliteitscijfers en een fors onveiligheidsgevoel, is vandaag de dag het omgekeerde waar. Een nieuwe wind waaide door de stad van de Maneblussers en het Gouden Carolusbier: nieuwe horecazaken en winkeltjes vestigden zich, de leefbaarheid steeg parallel met de gezelligheid en steeds meer jonge gezinnen vinden de weg naar de centrumstad. Anno 2019 is Mechelen een van de gezelligste, Vlaamse steden.

Nieuwe woonwijk tussen de Leuvense Vaart en de Mechelse Vesten

“De voormalige bedrijventerreinen tussen de Leuvense Vaart en de Mechelse Vesten zijn een stukje Mechelen waar geruime tijd niets mee gedaan werd, maar waar veel potentieel in zat. Zonde om dat onbenut te laten”, vertelt Nicolas Bearelle, de eigenaar van projectontwikkelaar Revive. Het bedrijf legde zich sinds zijn oprichting in 2009 specifiek toe op de reconversie van verloederde en vervuilde industriële sites in de rand van de stad. “Die keuze hebben wij bewust gemaakt: op die manier willen wij de druk op de schaarse open en groene ruimtes wegnemen én het stedelijke weefsel een hernieuwde dynamiek geven. De Mechelse Komet-site beantwoordde perfect aan het profiel. Vroeger werd het terrein onder andere ingenomen door een vatenfabrikant en een schrijnwerkerij, maar intussen stonden het terrein en de gebouwen al een hele tijd leeg. De perfecte ligging tussen de Vaart en de Vesten, op wandelafstand van het station, in het hartje van de stad, vormt de ideale basis voor een vernieuwend woon- en leefproject”, legt Nicolas uit.

“We bouwen niet enkel woningen of kantoren en winkels, maar een gemengde wijk met een combinatie van dat alles. Op die manier realiseren we een hele nieuwe leefbuurt die zowel voor de bewoners als voor de Mechelaars een meerwaarde geeft”, legt Nicolas uit. “Zo voorzien we op Komet in ruimte voor buurtondersteunende diensten, zoals een dokter of apotheek, winkel- en werkplekken voor lokale ondernemers en een prachtige brasserie met uitzicht op het water. Zo willen we dat Komet ook overdag leeft en een plek wordt met hoge levenskwaliteit, waar generaties opgroeien en verbonden worden.

Futureproof wonen in een duurzame en hippe wijk

Met Komet wil Revive een voorbeeld zijn op vlak van ecologie en mobiliteit. “We besteden veel aandacht aan de openbare ruimte en de doorwaadbaarheid van de site. Zo blijft een heel groot deel van de site onbebouwd en komen er 2 grote parken. Komet zal ook een autovrije site worden, alle wagens parkeren ondergronds. Bovendien zet Revive ook volop in op hernieuwbare energie en slimme technologieën. Daarnaast worden warmtepompen en lagetemperatuurvloerverwarming geïnstalleerd in de gebouwen. Dit gecombineerd met optimale isolatie zorgt er voor dat elke unit op Komet zeer energiezuinig is. Zo realiseren we met Komet een futureproof project met lagere energiefactuur.”

