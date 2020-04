Witte vlag wappert op Sint-Rombouts Wannes Vansina

01 april 2020

17u35 2 Mechelen De stad Mechelen heeft woensdag een witte vlag gehesen op de Sint-Romboutstoren. De Mechelse trots beleeft zijn feestjaar voorlopig in mineur.

Het doel is drieledig, zo legt burgemeester Alexander Vandersmissen uit in een videoboodschap die de stad vervolgens verspreidde via Facebook. “We willen alle mensen die vandaag in de zorg hemel en aarde bewegen, een hart onder de riem steken. Daarnaast staat de vlag symbool voor alle warme en geëngageerde Mechelaars en voor het overgrote deel van de Mechelaars dat de richtlijnen van de overheid strikt opvolgt en er zo mee voor zorgt dat we het virus onder controle krijgen.” De vlag zal blijven hangen tot de crisis bedwongen is.

Feestjaar

2020 moest het jaar worden van de Sint-Romboutstoren, met dit voorjaar onder meer de bouw van de ontbrekende torenspits. “Door de omstandigheden staat het vieren van de toren even ‘on hold’”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest. “Van zodra deze moeilijke periode voorbij is, willen we Mechelaars opnieuw samenbrengen. Onze toren verenigt alle Mechelaars en zal daar dus zeker een hoofdrol in spelen.”

