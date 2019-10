Wisselgeld uit automaat gejat TVDZM

16 oktober 2019

Dieven hebben in de Expoelstraat ingebroken in een voedingsautomaat. De daders forceerden daarbij het slot van de automaat. De buit bestaat uit wisselgeld. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.