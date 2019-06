Winteropvang bleek broodnodig: 38 personen vonden er onderdak Wannes Vansina

14 juni 2019

11u25 0 Mechelen De winteropvang in Mechelen bleek geen overbodige luxe. Tussen begin december en einde maart verbleven er 38 verschillende personen, vaak voor langere periode. De stad evalueert het initiatief positief.

De winternachtopvang werd georganiseerd in de Hanswijkstraat 46 en omvatte vijftien bedden verdeeld over twee kamers. Dak- en thuislozen konden er 7 dagen op 7 gratis verblijven tussen 21 en 8 uur na doorverwijzing door het Sociaal Huis of de politie. De winternachtopvang was extra bovenop de Acute Opvang van het CAW, maar vanaf dag een werd er gebruik van gemaakt. Er was geen enkele nacht niemand in de opvang. Elke dag waren er drie tot vijf aanmeldingen. De gemiddelde verblijfsduur per persoon was 13 nachten.

Psychische problemen

In totaal vonden 38 verschillende mensen hun weg naar het initiatief. “27 mannen en 11 vrouwen”, zegt schepen van Sociaal Beleid Gabriella De Francesco. “Er was een afzonderlijke gezinskamer voorzien voor het geval er een dakloos gezin met kinderen zou zijn, maar die is gelukkig nooit gebruikt geweest. Opvallende vaststelling was het aantal aanmelders met psychische of psychiatrische problemen, minstens 70% van het bereikte publiek. Sommigen waren in afwachting van een opname in de psychiatrie, anderen kwamen daar net van en wilden of mochten niet meer terug, terwijl ze op dat moment geen andere woonoplossing hadden. Onder meer omwille van dat probleem lanceerden we vorige maand nog ons actieplan ‘Dubbeldiagnose’.”

Veiligheid

Sommige gebruikers waren ook quasi nergens meer welkom wegens incidenten in het verleden of vermoeden van mogelijke agressie. Anderen sliepen doorheen het jaar op plaatsen zoals garageboxen, auto’s en panden zonder verwarming. De nachtwakers van G4S hadden op vraag van de stad een achtergrond in begeleiding. “Dat dubbel profiel was een grote meerwaarde. De mensen van G4S wisten de orde en de veiligheid te bewaren, ondanks de aanwezigheid van sommige mensen met psychische problemen en verslavingen. De effectieve begeleiding van deze mensen bleef wel bij de maatschappelijke assistenten van de stad.”

Komende winter?

Vraag is wat er komende winter zal gebeuren. De stad heeft daar nog niets over beslist. “De evaluatie van de winternachtopvang toont de relevantie aan van deze tijdelijke capaciteit. We bekijken in welke modaliteiten we dit volgende winter zullen aanpakken”, aldus nog De Francesco.