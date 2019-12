Winterbar Mirage opent morgen op basketsloefkes Wannes Vansina

11 december 2019

18u51 0 Mechelen Winterbar Mirage opent morgen donderdag voor de achtste keer de deuren voor een kleine vier weken op en top Mechels vertier. Elke dag staat een ander evenement op het programma. “Mirage is back!”, lacht Wim Voss.

Mirage ontstond acht jaar geleden toen de stad een uitbater zocht voor haar spiegeltent. Intussen is de winterbar een vaste waarde op de binnenplaats van het stadhuis. Woensdag werd nog hard gewerkt om alles klaar te krijgen tegen het openingsfeest.

“Daarvoor werken we voor het eerst samen met Kangoeroes Basket. Op het programma meet & greets met de spelers en een optreden van Sam Gooris. Hij komt vast op basketsloefkes”, lacht Voss, een van de vier organiserende ondernemers.

“Alles Mechels”

Vervolgens is Mirage elke dag geopend, op kerstavond, kerstdag en nieuwjaarsdag na. “We brengen elke dag een ander evenement voor een andere doelgroep. Elke Mechelaar kan hier zijn gading vinden. Op Shomi Live na is trouwens alles Mechels.”

De vaste waarden keren terug, maar er zijn ook een aantal nieuwe evenementen: een afterparty met Dirk Stoops na het kerstconcert van de Foundation, een optreden van de Concertband Heffen met Günther Neefs en een namiddag met evergreens voor mantelzorgers en senioren. “Voor dat laatste evenement werken we voor het eerst samen met het Sociaal Huis”, zegt Voss.

Uitverkocht

De tent oogt overigens weer een beetje groter dan vorig jaar, maar dat blijkt niet zo te zijn. “Dankzij een slimmere indeling kunnen we tot 800 bezoekers verwelkomen. Dat is nodig: onze New Year’s Eve was op een uur uitverkocht.”

Het programma van de Mirage is terug te vinden op miragemechelen.be.