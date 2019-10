Winnares Bake-Off schrijft bakboek. “Bakken is niks om schrik van te hebben” Wannes Vansina

28 oktober 2019

17u11 1 Mechelen Altijd al eens willen bakken zoals in Bake-Off? Dan krijg je nu de kans. Julie van den Driesschen (27) uit Walem, de winnares van vorig jaar, en collega-deelneemster en vegan bakker Denise Kuppens brachten zopas ‘Dubbel zo lekker’ uit. Het bakboek bevat onder meer recepten van hun tv-creaties als het Halloween peperkoekenhuis, pannenkoekentaart of illusiecake. “Maar het merendeel van de recepten kan iedereen aan”, stelt ze gerust.

Wanneer we Julie contacteren, is ze net nieuwe recepten aan het uitproberen. “De aard van het beestje”, lacht ze. De beste hobbybakker van vorig jaar heeft er nochtans een drukke periode opzitten, maar kan het niet laten. “Ik ben nu bezig voor mijn bakblog (www.fairytalebaking.com – red.). In aanloop naar de feestdagen wil ik daar een aantal kerstitems brengen”, verduidelijkt ze.

Goesting

De afgelopen maanden was ze continu in de weer met bakken. “Jonas en ik hebben de laatste maanden overleefd op gebak. Ik ben zo intensief bezig geweest met bakken om te testen dat er zeker geen fouten stonden in de recepten, dat ik niet meer toekwam aan koken. Ons menu was erg zoet”, lacht ze.

Maar het harde werk loonde. Ze is trots op het resultaat. “Ik ben heel blij met het eindresultaat. Denise en ik hebben heel veel input gehad. Niet alleen qua inhoud, ook qua lay-out en look and feel. Het is echt ons boek geworden.” Ze waren als de dood om een saai bakboek te maken. “Maar het is speels en toegankelijk geworden en geeft goesting om te bakken.”

Finalestuk

Julie werkt met klassieke ingrediënten als eieren en boter, Denise presenteert even lekkere veganistische recepten. Naast de recepten geven ze een woordje uitleg. Het boek is niet bedoeld voor de grootste bakgenieën. “Sommige recepten zijn wat moeilijker zoals de croquembouche. Ook het recept voor mijn Bake-Off-finalestuk, mijn rozenwaterbiscuit, staat erin, in een vereenvoudigde versie weliswaar. We gaan de mensen thuis geen vijf uur aan het bakken zetten! De meeste recepten zijn echt voor iedereen. Doe alles in een kom en klaar.”

Njam!

Het boek is nog maar net uit, maar stilletjes hoopt ze al op een vervolg. “Ik heb dit boek heel graag gemaakt. Er is iets in mij wakker geworden. Ik heb journalistiek gestudeerd en heb alles zelf geschreven. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

Een tijd terug was ze ook te zien in het kookprogramma ‘In de mix’ op kookkanaal Njam!, waar ze bewees dat iedereen makkelijk en snel een lekker gebak op tafel kan toveren. “Dat was heel leuk om te doen. Ik kreeg carte blanche. ‘Julie, de camera staat aan. Breng maar iets’. Heel plezant.” Of er een vervolg komt, kan ze niet zeggen.

BimSem

Ze staat open voor opdrachten, al blijft ze tegelijk deeltijds werken als communicatieverantwoordelijke voor BimSem. Het lijkt wel alsof op de Mechelse school haar grootste fans zitten. “Alleen al aan collega’s heb ik honderd boeken verkocht. Ongelofelijk! En de leerlingen zijn sinds mijn deelname aan Bake-Off vriendelijker geworden. Niet dat ik bekend sta als een kwaaie hoor: ik ben altijd aan het lachen.”

Julie signeert op 31 oktober op de Boekenbeurs van 19 tot 21.30 uur. Op 3 november geeft ze er samen met Denise een demo. ‘Dubbel zo lekker’ telt 240 bladzijden en werd uitgegeven voor Manteau.