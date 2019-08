Winnaars 'Burendag Filmt!' krijgen duurzaam feestpakket Els Dalemans

06 augustus 2019

20u06 0 Mechelen Stad Mechelen schenkt drie duurzame feestpakketten aan de winnaars van ‘Burendag Filmt! 2019'. De leukste filmpjes kwamen volgens de stad uit de Rateaulaan in Muizen, de Korte Schipstraat en Guldendal.

“Maar liefst 180 Mechelse straten namen dit voorjaar deel aan Burendag. We moedigen als stad aan om de leukste foto’s en video’s van het evenement te delen op sociale media met de hashtags #burendag2019 en #2800love. Het doel was om zo de betrokkenheid van alle Mechelaars te verhogen en aan iedereen te tonen hoe gezellig het in Mechelen wel is”, zegt schepen van Sociale Cohesie Björn Siffer.

“De jury, die bestond uit medewerkers van de stad, beoordeelde de ingestuurde filmpjes op originaliteit, en keek ook naar de sociale mix en diversiteit in de straten. De Rateaulaan, Korte Schipstraat en Guldendal kwamen zo als winnaars uit de bus.”

“De bewoners werden uitgenodigd op het stadhuis en kregen een duurzaam feestpakket ter waarde van 150, 100 en 50 euro cadeau. In elk pakket zaten katoenen vlaggetjes en tafellakens, kookboeken, bakvormen of een glazen karaf... Deze feestartikelen kunnen gebruikt worden voor een volgend buurtfeest of onderling uitgeleend worden.”