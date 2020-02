Winkelpark Malinas heeft na eerdere afkeuring project-MER beet Wannes Vansina

06 februari 2020

16u07 0 Mechelen Het winkelpark Malinas in de lus in Mechelen heeft zijn project-MER beet. Geplande opening: november 2021.

Mitiska REIM wil op de site een retailpark ontwikkelen met 21 retailunits en een horeca-unit. Het Team MER van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid keurde vorige week het project-MER, over de milieueffecten, goed nadat het vorige plan in september omwille van een foute en onvolledige onderbouwing nog werd afgekeurd.

Het Team MER is van oordeel dat de milieueffecten beperkt zijn. Zo heet de impact van de ontwikkeling op het verkeersvolume “verwaarloosbaar” te zijn, tenzij op de Oscar van Kesbeeckstraat (richting noord), waar wél een negatieve impact te verwachten is.

Nu het rapport er is, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen. Het plan is om in de zomer te starten met de bouw. Malinas zou in november 2021 moeten opengaan.