Winkeliers openen deuren tijdens eerste extra koopzondag Wannes Vansina

05 juni 2020

12u37 4 Mechelen Elke eerste zondag van de maand is dit en volgend jaar in Mechelen een koopzondag, dit weekend voor het eerst. De winkels zijn geopend van 13 tot 18 uur.

De extra koopzondagen moeten de handelaars helpen om de coronacrisis te verteren. “We verwachten niet direct een grote overrompeling, maar we nemen zekerheidshalve onze voorzorgen”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

De Shopping Shuttle is van de partij om de shoppers naar het centrum te vervoeren. De stad plaatse, tot en met eind augustus, ook vier toiletcontainers op het openbaar domein, met name in de Hallestraat, aan de Post, in Gebroeders Verhaegenstraat en de Haverwerf.

Mechelenbons

Voor wie niet tot in de winkels geraakt, blijven meer dan honderd handelaars hun spullen ook te koop aanbieden via www.hamstereninmechelen.be. “Wie lokaal iets koopt, of online of in de winkel, en een leuke foto deelt met #gehamsterdinmechelen, maakt kans om voor 50 euro aan Mechelenbons te winnen. Wekelijks kiezen we negen winnaars”, zegt Geert Milis van Mechelen MeeMaken.