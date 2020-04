Winkeldieven riskeren tien maanden cel: “Hun safehouse leek op een kruidenierswinkeltje” Tim Van Der Zeypen

08 april 2020

10u10 0 Mechelen Twee Georgiërs riskeren een celstraf van tien maanden effectief voor het deel uit te maken van een criminele vereniging. De politie arresteerde hen na een winkeldiefstal in een Mechelse supermarkt maar volgens het parket maakten ze deel uit van een groter geheel. Het verwees daarvoor naar een huiszoeking in een safehouse in Anderlecht. “Dat leek wel op een kruidenierswinkeltje", klonk het bij het parket. De verdediging ontkende met klem en vroeg de vrijspraak.

Een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek merkte hen begin februari 2020 op. Het duo gedroeg zich bijzonder verdacht en zenuwachtig in de supermarkt Aldi in Mechelen-Noord. “Wanneer ze opnieuw wegreden, besloot de politie om hen te controleren”, zei openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem op zitting. “In hun voertuig werd er een verdachte hoeveelheid aan goederen gevonden.”

Volgens het parket ging het om 77 pakken pistachnootjes, negentien pakken met Head & Shoulders producten, een tiental verpakkingen met Merci chocolade en twee borstels. Het duo werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. Later vonden de speurders ook een adres in Anderlecht in hun gps-toestel. Het bleek om een safe-house te gaan en er volgde een huiszoeking op heterdaad.

Safhouse

“In de technische ruimte van de woning werden bijzonder veel voedings- en cosmeticaproducten aangetroffen net zoals een ijskast vol met alcoholische dranken”, zegt Van Ingelgem. “De politie vond er ook winkeltassen met aluminiumfolie om de alarmsysteem in de supermarkten te ontwijken en een soort boekhouding met daarin namen en prijzen. Dit wees op de verkoop van de producten.”

Nog tijdens de huiszoeking kwamen er verschillende andere personen ter plaatse. Zij kwamen eveneens goederen afleveren. Deze personen werden opgepakt maar niet opgenomen in het Mechelse dossier. Na hun verhoor werden zij vrijgelaten maar de twee Georgiërs vanuit Mechelen niet. Het duo werd aangehouden door de onderzoeksrechter en opgesloten in de gevangenis. Tegen hen eiste het parket een celstraf van tien maanden effectief.

Buikgevoel

De advocaten van beide beklaagden betwistten de feiten en vroegen de vrijspraak. “Waarom werd mijn cliënt gedagvaard voor vereniging van misdadigers en niet voor diefstal en heling als men die aangetroffen goederen dan toch zo als verdacht beschouwd”, vroeg meester Koen De Backer zich af. Hij verdedigde de 32-jarige Daviti P. Een voormalig professioneel rugbyspeler in zijn thuisland.

“Omdat het parket niet kan bewijzen dat de goederen effectief zijn gestolen. Het gaat hier gewoon om het buikgevoel van politie en parket”, ging meester De Backer verder. Zijn confrater en advocate van Tsotne G. (30) voegde nog toe: “Er is in dit dossier geen enkel objectief bewijs van criminele feiten. Ze zijn enkel boodschappen gaan doen in een winkel om die goederen naar huis te kunnen opsturen.”

Een vonnis volgt op 20 april.