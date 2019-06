Winkeldief spuit pepperspray in gezicht van bewakingsagent om te kunnen vluchten TVDZM

12 juni 2019

15u20 0 Mechelen Het openbaar ministerie heeft een celstraf gevorderd van achttien maanden effectief voor een winkeldiefstal met geweld tegen de 33-jarige Samir M. De Fransman zonder verblijfplaats in België werd op 16 november 2018 op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in Inno.

Toen de bewakingsagent hem wilde tegenhouden, bleek de dertiger eerst mee te werken maar in een poging om te kunnen vluchten, haalde hij alsnog een busje pepperspray boven. Daarmee spoot hij in de richting van de bewakingsagent.

Een mogelijke kompaan van de 33-jarige kon hierdoor op de vlucht slaan, voor de man zelf eindigde de winkeldiefstal op het politiekantoor. De dertiger werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verblijft sindsdien in de cel.

Woensdag verscheen hij voor rechter Suzy Vanhoonacker. “De man had op het moment van de diefstal kledij van de winkel onder zijn eigen kledij aan”, klonk het bij openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Ook al beweerde hij dat de kledij niet die dag was gestolen, zijn de feiten bewezen. De prijskaartjes hingen er namelijk nog aan.”

De 33-jarige bood zijn verontschuldigen aan, de winkel in de Mechelse winkelstraat Bruul stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. De kompaan van de dertiger beschadigde namelijk de glazen inkomdeur in zijn vlucht. Een vonnis in de zaak volgt op 26 juni.