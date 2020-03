Winkeldief probeert na verhoor en vrijlating meisje af te persen en slaat haar in het aangezicht Tim Van Der Zeypen

16 maart 2020

16u25 0 Mechelen Het parket in Mechelen heeft vanochtend een celstraf gevorderd van achttien maanden tegen Lionel M. (24). De twintiger moest zich verantwoorden voor de diefstal van een jas en een brutale afpersing.

Begin februari 2020 werd M. op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in Gallerij Inno in Mechelen. De jongeman bleek onder invloed te zijn van alcohol of drugs. Hij werd verhoord en opgesloten in de politiecel. ’s Avonds mocht hij opnieuw beschikken. Alleen werd hij niet veel later opnieuw opgepakt.

Deze keer nadat burgers hem hadden tegengehouden na een aanval op een toevallige passant. Een meisje werd toen aangesproken, kreeg een vuistslag en moest haar gsm afgeven. Het slachtoffer kon vluchten en de gsm viel stuk op de grond. De beklaagde probeerde nadien weg te vluchten maar dus zonder succes.

Na zijn nieuwe arrestatie werd hij voor de onderzoeksrechter gebracht. Hij wou er helemaal niet meewerken aan het onderzoek en werd aangehouden. Tot vandaag verblijft hij in de gevangenis. Ook vandaag op zitting beperkt hij zich tot het ‘nee-schudden’ en het betwisten van de feiten.

Een vonnis volgt op 30 maart.