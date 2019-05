Winkeldief krijgt tien maanden effectief TVDZM

27 mei 2019



Een jonge winkeldief heeft van de rechter in Mechelen een effectieve celstraf gekregen van tien maanden. Hij stond twee weken geleden terecht voor twee diefstallen. Zo ging hij er onder meer vandoor met een fototoestel. Die pleegde hij volgens het parket in Lokeren. “Hij werd er gefilmd en op basis van die beelden geseind”, klonk het vorige maand. “Toen de camera’s hem herkenden in Mechelen, werd hij opgepakt. Hij was in het bezit van een flesje parfum. Dat had hij gestolen in ICI Paris XL.” De feiten werden niet betwist. Hijzelf vroeg aan de rechter een straf met probatie-uitstel. Alleen ging rechter Goedele Van den Brande daar niet op in. “Ook al heeft u in België een blanco strafblad, binnen Europa werd u al meermaals veroordeeld voor feiten”, motiveerde de rechter haar beslissing. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.