Winkeldief kan zich niets meer herinneren TVDZM

07 oktober 2019

14u00 0 Mechelen Een man uit Mechelen heeft zich maandagochtend moeten verantwoorden voor rechter Theo Byl, nadat hij in december 2018 werd betrapt op een winkeldiefstal. Die vond plaats in schoenwinkel Brantano.

“Hij probeerde er toen vandoor te gaan met horloges en schoenen”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting. “De man sloeg op de vlucht, maar kwam ten val. Toen de politie er werd bij gehaald was hij ook nog in het bezit van enkele spullen die hij had gestolen in doe-het-zelfzaak Brico en autohandel Auto 5.”

Het parket vorderde maandagvoormiddag een celstraf van acht maanden effectief en een geldboete van 800 euro effectief. De Mechelaar stelde aan de rechter een mildere straf voor. Dat hij de spullen heeft gestolen, kon hij zich overigens niet meer herinneren. “Ik ben geen dief, ik heb nog nooit iets in mijn leven gestolen”, klonk het. “Ik kwam die dag van de psychiater en had medicatie genomen. Van deze diefstallen weet ik echt niets meer.” Vonnis op 4 november.