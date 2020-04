Win UiTPAS-punten met creatieve en sportieve kunstjes uit je kot Wannes Vansina

30 april 2020

16u38 0 Mechelen De stad Mechelen daagt haar inwoners uit hun “creatieve en sportieve kunstjes” te delen op sociale media in ruil voor UiTPAS-punten.

De UiTPAS is een klantenkaart voor sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten. 11.000 Mechelaars bezitten er een. “We roepen alle Mechelaars op om hun artistieke vaardigheden te delen met de buitenwereld. Wie een foto of video instuurt, krijgt er in één klap vijf UiTPAS-punten bij”, legt Cultuurschepen Björn Siffer uit.

“De punten kunnen later ingezet worden voor kortingen of geschenken in verschillende culturele en sportinstellingen in Mechelen. Door nu creatief te zijn ‘vanuit uw kot’, help je mee aan de heropbloei van deze waardevolle sectoren na de coronacrisis.”

Foto’s en video’s zijn welkom bij uitpas@mechelen.be, met vermelding van het UiTPAS-nummer. Gevraagd wordt de beelden ook te posten in de Facebookgroep 2800love.