Wimpels, kerstverlichting en kois brengen extra sfeer op Vismarkt en Nauwstraat Wannes Vansina

30 juni 2020

17u32 2 Mechelen De handelaars van de Vismarkt en de Nauwstraat hebben wimpels uitgehangen om meer sfeer en gezelligheid te brengen op hun terrassen. Kerstverlichting en kois volgen.

“We hebben de koppen eens bij elkaar gestoken om het plein en de Nauwstraat extra gezellig te maken. In eerste instantie voorzien we witte stoffen wimpels van zo’n 20 op 20 cm. Alle handelaars zijn bereid om in de kosten te delen”, zegt Alain Verbeeck van restaurant De Cirque. Kostprijs: 5.000 euro, mee gedragen door Mechelen MeeMaken.

De witte wimpels worden op termijn vervangen door wimpels met veelkleurige Japanse kois. “In het buitenland worden ook frisse kleuren gebruikt, denk maar aan de bekende ‘umbrella streets’ in toeristische steden in het zuiden waar veelkleurige paraplu’s boven straten en pleinen worden opgehangen”, stelt Raf Pauwels van Horeca Mechelen.

De handelaars vroeger de stad ook om de kerstverlichting aan te steken om in de donkere uren voor meer sfeer et zorgen. Het stadsbestuur ging akkoord.

“In veel steden in het buitenland zien we dat toeristische pleinen een mooie aankleding krijgen. Dat willen we hier ook realiseren. Het is een feestelijke manier om de exit uit de corona lockdown te vieren”, aldus nog Luk van Oosterwijck van interieurzaak Simple.