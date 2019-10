Wim Ballieu opent dinsdag in Mechelen zesde Balls & Glory Wannes Vansina

14 oktober 2019

14u56 0 Mechelen Morgen dinsdag opent Balls & Glory in de Nauwstraat in Mechelen. Het gaat om het zesde gehaktballenrestaurant van chef-kok en tv-figuur Wim Ballieu. “Maar ook veganisten zijn welkom”, zegt zaakvoerder Doris De Schutter.

Balls & Glory opent de deuren met vier weken vertraging. Er moest dan ook heel wat worden verbouwd. Jarenlang stond het pand gekend als ‘de garagepoort met daarop de benen van majorettekorps Va Et Vient’. “Casa heeft de ruimte een tijdlang gebruikt om auto’s te parkeren, daarvoor was het een laadkade van de Nopri. Er was niet eens elektriciteit”, zegt De Schutter, die 18 jaar restaurantervaring heeft.

Afgelopen zaterdag vond de officiële opening plaats, vanaf dinsdagmiddag is het grote publiek welkom. Balls & Glory plant niets speciaals. “Als ik de mensen op sociale media hoor, dan mogen we ons sowieso aan iets verwachten”, lacht De Schutter. Wie Balls & Glory van elders kent, weet wat te verwachten. De kaart is dezelfde.

“Elke dag bieden we zes soorten ballen met een vulling aan: vier grote en twee kleine. Die kunnen ze nemen met stoemp, salade of pasta. We bieden een klein assortiment, maar iedereen zal hier zijn gading vinden, ook wie vegetarisch of veganistisch eet. Voor minder dan 20 euro heb je hier gegeten. Voor kinderen is er een ballenbad.”

Balls & Glory is van dinsdag tot en met zaterdag van ’s middags tot en met ’s avonds doorlopend geopend.