Willemsfonds beloont ‘keikoppen’ van Toren en Beiaard met prijs Wannes Vansina

21 februari 2020

20u58 0 Mechelen De Mechelse afdeling van het Willemsfonds heeft vrijdagavond voor de zestiende keer een ‘Keikopken’ uitgereikt. De eer viel de Koninklijke Vereniging voor Toren & Beiaard ‘Jef Denyn’ te beurt.

“Het is een symbolische prijs met een echte keikop als metafoor voor volharding, vastberadenheid en gedreven inzet voor het bewaren én uitdragen van ons erfgoed.” Toren & Beiaard zet zich sinds haar stichting in 1945 onafgebroken en onbaatzuchtig in voor de Mechelse beiaardcultuur. De vzw zet zich onder meer in voor de beiaardavondconcerten tijdens de zomermaanden.