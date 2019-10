Willemen toont met timelapse spectaculaire bouw containerterminal in Tanger Wannes Vansina

07 oktober 2019

18u33 1

De Mechelse bouwgroep Willemen heeft een spectaculaire filmpje online gezet van de bouw van een gloednieuwe containerterminal in Tanger (Marokko). De timelapse video laat in versneld tempo zien hoe de ingenieurs en bouwvakkers te werk zijn gegaan bij de realisatie van wat een van de meest geavanceerde containerterminals ter wereld zou moeten zijn. 15 medewerkers uit België en 45 Marokkaanse ingenieurs en bedienden realiseerden op twee jaar tijd onder andere een 1,2 km lange kraanbalk, alle infrawerken en de bouw van alle gebouwen op de site. Op piekmomenten waren er 650 bouwvakkers aan het werk op de site. De bouw van de terminal was veruit het grootste project van Willemen op het Afrikaanse continent.