Willemen Groep legt alle werven stil in strijd tegen coronavirus Wannes Vansina

16 maart 2020

17u45 18 Mechelen De directie van de Willemen Groep heeft maandag beslist om al haar werven gecontroleerd stil te leggen. “Het coronavirus dreigt ook heel wat van onze medewerkers ziek te maken”, verklaart CEO Tom Willemen.

Willemen Groep, met hoofdzetel in Mechelen, legt vandaag of ten laatste morgen alle werkzaamheden stil. Enkel wie nodig is om de veiligheid van de werven en de signalisatie van de infrawerven te garanderen, mag blijven werken. Het merendeel van de 2.400 medewerkers zit vanaf woensdag dus thuis, waar de administratieve krachten aan telewerken doen.

“Met deze maatregel willen we voorkomen dat onze medewerkers ziek worden en/of het virus verder verspreiden. We vinden het onze plicht om mensen te beschermen die niet anders kunnen dan nauw met elkaar samenwerken. De belangrijkste regel is nu om afstand te houden, maar bouwen doe je nu eenmaal altijd samen”, motiveert Tom Willemen.

Onvermijdelijk

“We beseffen dat deze maatregelen drastisch zijn”, gaat Tom Willemen verder. “Maar eigenlijk anticiperen we op iets wat uiteindelijk onvermijdelijk zal zijn om deze crisis het hoofd te bieden. Planning en een goed voorbereide organisatie zijn twee belangrijke eigenschappen van een goede aannemer. Daarom zijn we van mening dat het beter is om zelf over te gaan tot een tijdelijke shutdown van onze werven. Door deze maatregelen nu al gecontroleerd te nemen, vermijden we chaos wanneer ze ons opgelegd worden.”

In Mechelen worden de werven aan de Tangent en de woonprojecten op de Tinel- en Ratosite gestaakt alsook de bouw van woonzorgcentrum Roosendaalveld. Buiten Mechelen gaat het onder meer ook over bruggen over het Albertkanaal en een nieuw vakantiepark in Dilsen-Stokkem.