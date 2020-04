Willebroek zet zomer in zonder Kanaalfeesten: alle gemeentelijke evenementen tot 30 juni geschrapt Wannes Vansina

18 april 2020

09u03 30 Mechelen Het gemeentebestuur van Willebroek heeft beslist om alle gemeentelijke evenementen te schrappen tot en met 30 juni. Ook de Kanaalfeesten sneuvelen dus.

Om de verspreiding van het cornavirus tegen te gaan, annuleert de gemeente alle activiteiten, of deze nu indoor of outdoor plaatsvinden. Ook externe activiteiten en evenementen die in de gemeentelijke gebouwen en/of op het openbaar domein doorgaan, kunnen niet plaatsvinden.

“Met pijn in het hart annuleren we alle evenementen, maar we nemen deze beslissing om de gezondheid van alle inwoners en bezoekers te kunnen beschermen. Alle betrokkenen, zoals organisatoren, standhouders, artiesten en medewerkers, worden persoonlijk op de hoogte gebracht. We bekijken hoe we onze verenigingen en lokale handelaars op een later tijdstip kunnen ondersteunen tijdens onze activiteiten”, zegt schepen van evenementen Maaike Bradt.

Tienduizend bezoekers

Het grootste evenement dat sneuvelt zijn de Kanaalfeesten. Elk jaar zetten meer dan tienduizend bezoekers met het festival de zomer in. Andere activiteiten die niet doorgaan: Buitenspeeldag, Dag van het Park, Theater aan Twater in Klein-Willebroek en de kersmissen van Blaasveld en Tisselt.

“We vragen aan onze inwoners om nu samen met ons alles op alles te zetten en alle veiligheidsmaatregelen strikt en met gezond verstand toe te passen. Op die manier kunnen we zo snel mogelijk weer samen genieten van het leven in onze bruisende gemeente”, roept burgemeester Eddy Bevers op.