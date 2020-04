Wijkhuis Dijkstraat dan toch niet verkocht Wannes Vansina

22 april 2020

13u04 2 Mechelen Wijkhuis Dijkstraat in Mechelen-Zuid blijft ter beschikking van de buurt als vergader- en feestruimte. De verkoop van het gebouw gaat niet door.

Het stadsbestuur besliste bij de opmaak van het meerjarenplan om het wijkhuis van de hand te doen. Het plan was om het gebouw onderhands te verkopen aan de provincie om er het Regionaal Landschap Rivierenland in onder te brengen, maar intussen is gebleken dat het niet geschikt is.

Volgens schepen van Gebouwen Koen Anciaux werd op zijn voorstel beslist om het wijkhuis niet te verkopen. “Omdat er in tegenstelling tot eerdere berichten toch heel wat socio-culturele activiteiten georganiseerd worden, blijft het wijkhuis bestaan. We willen dit gebouw behouden ter bevordering van de sociale cohesie”, aldus Anciaux.

De plannen voor de verkoop stuitten eerder op bezwaren van de gebruikers en oppositiepartij sp.a.