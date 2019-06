Wijkagent doet onverwachte drugsvondst tijdens bezoek aan appartement: bewoner kan niet snel genoeg alles opruimen Els Dalemans

29 juni 2019

14u52 10 Mechelen Een wijkinspecteur van de politie Mechelen-Willebroek moest alleen maar een deurwaarder bijstaan bij een bezoek aan een appartement op de Frans Halsvest. Tot hij de woning binnenstapte en een onverwachte drugsvondst deed. Een 31-jarige man en 24-jarige vrouw werden gearresteerd.

“Onze collega verleende bijstand aan een deurwaarder. Op het moment dat zij samen met de slotenmaker aankwamen op het adres, arriveerde ook net de bewoner. Hij liet iedereen binnen in zijn appartement, maar reageerde duidelijk erg zenuwachtig op dit onverwachte bezoek. Onze collega zag in de flat ook meteen enkele joints liggen op tafel, samen met een doos met een zakje cannabis en een precisieweegschaal”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Snel opruimen

“De bewoner probeerde alles nog te verbergen door heen en weer te lopen en de indruk te geven zijn woonplaats te willen opruimen. Nadat de deurwaarder haar opdracht had volbracht, ging onze wijkinspecteur over tot arrestatie van de man. Die gaf onze collega echter een duw en probeerde te ontkomen. Na een korte achtervolging in de trappenhal van het appartement kon de man toch gevat worden.”

“In het appartement werden na de arrestatie verschillende zaken in beslag genomen: in totaal 220 gram cannabis, een cannabisplant, een precisieweegschaal, een kweektent en afzuiginstallatie, een ventilator, producten voor het kweken van cannabis, 6 gsm’s en drugsverpakkingen.”

“De 31-jarige man, die gekend is voor eerdere feiten, werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket. Hetzelfde gebeurde met zijn 24-jarige vriendin, die in hetzelfde appartement woont en ook gekend is bij de politie. Zij kwam zich zelf melden in het commissariaat.”