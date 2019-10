Wij trokken een dag naar de Eroticabeurs: “We focussen ons meer en meer op vrouwen, mannen kijken enkel rond”

Nieuwigheid is Fetish Club, een afzonderlijke ruimte in teken van BDSM Els Dalemans

13 oktober 2019

14u30 0 Mechelen Bezoekers niet enkel laten toekijken, maar ook zelf experimenteren en zo bijleren. Dat was duidelijk de insteek van de ‘Erotica, Body & Beautybeurs 2019' in de Mechelse Nekkerhal. Ook die verlengde naam is geen toeval: “We focussen meer en meer op vrouwen. Mannen die de beurs bezoeken, kijken enkel rond. Het zijn de vrouwen die hier het geld uitgeven”, zegt organisatrice Nicole Martens.

“Ik organiseer Eroticabeurzen in verschillende steden, in Mechelen vieren we dit jaar onze tiende editie. Door de jaren heen zag ik een hele evolutie: we zijn gelukkig niet meer zo preuts dan vroeger. Tijdens die eerste jaren reden mensen naar de andere kant van het land, uit angst in hun eigen stad bekende gezichten tegen het lijf te lopen. Maar omdat iedereen zo redeneerde, kwamen ze elkaar uiteindelijk tóch nog tegen”, lacht Martens.

Taboe

“Dat taboe ligt gelukkig wat achter ons. Buren zeggen elkaar hier goedendag, ouders brengen hun volwassen kinderen mee en bezoeken de beurs met het hele gezin ... Ook het aanbod is geëvolueerd: we bieden nu nog altijd heel wat koopwaar aan, maar met een pak meer beleving bovenop. Zo is er een swingersclub, waar je als koppel op een heel laagdrempelige manier het swingen kan ontdekken. Wat houdt dit precies in, voelen we ons daar goed bij? Alle mogelijke dingen uit de wereld van de erotiek aanbieden en bespreekbaar maken, dat is ons doel.”

Fetish Club

De nieuwigheid van 2019 was de ‘Fetish club’. “De Eroticabeurs had altijd al een BDSM-podium, maar steeds meer bezoekers vroegen of ze niet eens zelf konden experimenteren. Daarom richtten wij vanuit het Antwerpse Fetish Café - naast onze demoplaats - een afgezonderde ruimte in. Bezoekers konden even rondkijken en zien hoe liefdevol BDSM is, en daarna - onder professioneel toezicht - zelf dingen uitproberen. De afspraak is dat iedereen op elk moment kiest hoe ver hij of zij wil gaan”, zegt Lodewijk Mampaey, de voorzitter van het ‘Fetish Café’.

Workshop erotische massage

Ook Nederlander Jan Tromp van Pure Nature gaf dit jaar voor het eerst workshops: “Wij baten een massagesalon uit, maar laten bezoekers voortaan ook zélf aan de slag gaan. Door hen samen de tips en trucs van een erotische massage te laten ontdekken, willen we koppels dichter bij elkaar brengen. Al moet ik toegeven: in België moet het nog groeien, want jullie zijn toch een pak terughoudender dan wij Nederlanders.”

Intiem barbier

Een andere opvallende Nederlander was ‘intiem barbier’ Tido Asser. “Je kan bij mij terecht voor een gewone, maar ook voor een intieme scheerbeurt. Je kan dit vergelijken met een wellnessmoment, maar dan wel in een speciale stoel. Bij velen moet de knop toch even om, want je gaat natuurlijk wel met de benen wijd. Een behandeling met de gordijnen toe kan daarom ook. Zelf heb ik hier helemaal geen moeite mee. Haar groeit aan de buitenkant, om welk stuk van het lichaam het verder gaat maakt mij niet uit. Ik let wel altijd zéér goed op wat ik met mijn scheermes doe.”

Even acclimatiseren

Stephanie Barbier (21) en Maxim Rosiers (27) uit Mechelen bezochten voor het eerst de Eroticabeurs. “We komen vooral uit nieuwsgierigheid, maar omdat erotiek een heel belangrijke plaats heeft in onze relatie. We komen liever samen rustig rondkijken en spullen uitkiezen dan bijvoorbeeld met een groep vrienden. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat wij er achteraf ook samen wat mee doen. We hebben bij het binnenkomen wel even moeten acclimatiseren, voor ons ‘nieuwkomers’ biedt de Eroticabeurs wel veel in één keer aan.”