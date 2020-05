Wielerclub De Remorqueskes fietst marathon van 100 uur voor het Rode Kruis Mike De Beck

04 mei 2020

12u57 0 Mechelen Dag en nacht fietsen, honderd uur aan een stuk. Dat is de uitdaging die wielerclub De Remorqueskes op woensdag 6 mei, om 12 uur, aangaat. Eens de voeten op zondag 10 mei om 16 uur van de trappers gaan, hopen ze een flinke duit ingezameld te hebben voor het Rode Kruis Mechelen-Bonheiden.

In totaal zullen 33 leden van De Remoqueskes zich woensdag aan de uitdaging wagen. Op een plaatselijk, goed verlicht parcours van zo’n dertig kilometer lang zullen ze telkens in duo’s rondjes rijden. Aflossen gebeurt elke drie uur.

“Ook ’s nachts zullen er dus constant twee personen aan het fietsen zijn”, zegt Lukas Vanderick. “En dat doen we dus voor het Rode Kruis. Door het wegvallen van hun jaarlijkse stickeractie kunnen ze alle steun gebruiken — zeker in coronatijden. Hoe dat concreet gaat? Iedereen kan via ons online een virtuele sticker van 5 euro kopen. Het eindbedrag gaat integraal naar het Rode Kruis.”

Elke week een uitdaging

Het is overigens niet de eerste uitdaging die de wielerclub aangaat. Omdat er in deze coronatijden geen groepsritten gereden mogen worden, kozen ze voor leuke alternatieven. “Elke week kwamen we op de proppen met een nieuwe uitdaging. Zoveel mogelijk kilometers afhaspelen, bijvoorbeeld. Of hoogtemeters sprokkelen. Er zat zelfs een kleine tijdrit tussen. Maar dat waren veelal individuele opdrachten, en dus leek het ons wel wat om nu een groepsuitdaging aan te gaan.”

Wie de uitdaging van De Remorqueskes wil volgen, kan dat hier doen. Een steentje bijdragen door een virtuele sticker te kopen? Dat kan je via deze link.