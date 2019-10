Westerlose plaatst ook tweede boek in Mechels decor: “Schrijven geeft me enorm veel voldoening” Wannes Vansina

30 oktober 2019

13u47 0 Mechelen Rita Goyens uit Westerlo heeft haar tweede boek klaar: ‘Nog één keer jong’. De stad Mechelen krijgt opnieuw een hoofdrol in de roman.

De schrijfster debuteerde in 2017 met ‘Ferdinand’, over een jonge arts die vanuit de Middeleeuwen naar het Mechelen van 2015 reist en daar bevriend raakt met een archivaris op rust. Voor ‘Nog één keer jong’ kiest ze opnieuw voor de Dijlestad als decor.

“Het is een stad waarin ik graag vertoef. Rijk van geschiedenis, die mij zeer inspireert tot het schrijven van verhalen. Mijn eerste boek ‘Ferdinand’ is gaandeweg ontstaan door te grasduinen in de talrijke boeken die over Mechelen zijn geschreven en door de ontelbare wandelingen die ik maakte door de binnenstad. Dat ik de stad ken vanuit mijn jeugd is natuurlijk ook een pluspunt”, vertelt ze.

Zes bejaarde vrienden

Het verhaal is dit keer wel volledig anders. “‘Nog een keer jong’ gaat over zes bejaarde vrienden. We schrijven 2039. De wetenschap heeft het ondertussen mogelijk gemaakt om twee zelfgekozen weken uit je verleden te herbeleven. De vrienden besluiten om terug te keren naar 1986, toen ze allen nog prille twintigers waren. De ondertussen opgedane levenswijsheid verandert echter hun visie op de feiten van toen en dat heeft zo zijn consequenties…”, vervolgt ze.

Goyens is zolang ze zich kan herinneren geboeid geweest door taal. “Ik hou ervan ideeën uit te werken, research te doen, het resultaat om te vormen tot een mooi verhaal. Zelf een roman schrijven kun je bijna een logisch gevolg hiervan noemen. Het was een grote uitdaging maar het is me gelukt en daar ben ik uiteraard zeer fier op.”

Het creëren van steeds nieuwe verhalen geeft haar enorm veel voldoening. “De kers op de taart is natuurlijk dat andere mensen mijn werk lezen en ervan genieten.”

‘Nog één keer jong’ (ISBN: 978 94 6266 398 5) verschijnt op 4 november bij uitgeverij Schrijverspunt en is te bestellen in alle (online) boekhandels. Ferdinand (ISBN: 978 94 6242 067 0) is verschenen bij uitgeverij Kramat.