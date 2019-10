Werkzaamheden Muntstraat mogen vandaag worden hervat Wannes Vansina

03 oktober 2019

08u56 1 Mechelen De bouw van serviceflats in de Muntstraat in Mechelen mag vandaag worden hervat. De stad liet de werf op 16 september stilleggen nadat een kraan wegzakte.

Begin september liet de stad de werf een eerste keer stilleggen na de verzakking van het aangrendende voetpad, twee weken later ging het opnieuw mis toen een kraan wegzakte en over de straat dreigde te vallen. De stad vroeg de aannemer daarop om veiligheidsgaranties. Er moest een duidelijk plan van aanpak komen en een stabiliteitsonderzoek gebeuren om er zeker van te zijn dat er geen gevaar meer is voor aanpalende gebouwen.

“Alle documenten werden intussen aangereikt. Het gaat om verschillende veiligheids- en gezondheidsplannen, de stabiliteitsstudie, vergunningen, plannen… Volgens onze betrokken stdsdiensten volstaan de garanties. De werken kunnen dus vanaf vandaag hervat worden onder strikte voorwaarden en nauw opgevolgd door alle betrokken instanties, waaronder de stad”, meldt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

De aannemer zal de schade aan het voetpad en het openbaar domein betalen en neemt ook de nodige maatregelen om de kelder van De Voorzorg droog te maken.