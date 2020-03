Werkstraffen voor prille twintigers die ervandoor gingen met iPhone Tim Van Der Zeypen

23 maart 2020

18u20 0 Mechelen Twee prille twintigers hebben een jaar de tijd om een werkstraf van 180 uren te gaan uitvoeren. Het duo werd schuldig bevonden aan een straatroof. Vorig jaar gingen ze ervandoor met een iPhone.

Opmerkelijk was dat de twee erg voorbereid te werk gingen. Eerst maakten de twee een vals profiel aan op een tweedehandssite, vervolgens werd er contact gemaakt met het latere slachtoffer en werd een afspraak gemaakt. Er werd uiteindelijk afgesproken op de parking van de Nekkerhal.

Daar ging het mis. Tijdens de verkoop, trok één van de twintigers het doosje van de iPhone uit de handen van hun slachtoffer en sloegen ze nadien op de vlucht. Niet veel later konden ze worden ingerekend. Eén van hen was in het bezit van een mes.

Mildheid

Kort nadat de politie was ingelicht, werden de twee opgepakt. Ze gaven meteen alles toe. Ook op zitting bogen ze nederig het hoofd en vroegen ze een milde bestraffing. “Ik werkte als afwasser en wou al een tijdje een nieuwe gsm. Alleen had ik te weinig geld”, klonk het vorige maand.

De rechtbank hield rekening met hun jonge leeftijd maar ook met de ernst van de feiten. Beiden moeten nu een werkstraf gaan uitvoeren. Doen ze dat niet riskeren ze alsnog een celstraf van achttien maanden effectief.