Werkstraffen voor koppel dat autobanden plat stak Tim Van Der Zeypen

01 april 2020

17u30 0 Mechelen Een negentienjarige vrouw uit Mechelen en haar vriend (19) uit Sint-Katelijne-Waver zijn door de rechter veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf. Ze werden beiden schuldig bevonden aan het plat steken van autobanden.

Dat gebeurde twee opeenvolgende nachten. Het slachtoffer was telkens de zus van een voormalige vriend van de negentienjarige vrouw. “Waarom ik werd geviseerd, weet ik tot op vandaag nog steeds niet”, klonk het bij het slachtoffer op zitting. Zij stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van bijna 3.000 euro toegekend. “Ik voelde me ongerust en bang”, zei het slachtoffer nog. “Bovendien heb ik de autobanden steeds moeten vervangen, de auto elders moeten parkeren en hebben we camera’s moeten hangen.” Het koppel ontkende de feiten niet. Alleen schoof de negentienjarige vrouw de schuld in de schoenen van haar vriend. Beiden moeten die werkstraf van vijftig uren nu uitvoeren binnen het jaar. Doen ze dat niet, riskeren ze alsnog een celstraf van zes maanden.