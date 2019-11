Werkstraf voor verhandelen van cocaïne TVDZM

29 november 2019

09u45 0 Mechelen Een jongeman uit Mechelen moet binnen het jaar een werkstraf gaan uitvoeren van zestig uur. De Mechelaar moest zich verantwoorden voor het bezit en verhandelen van cocaïne alsook zijn wagen ter beschikking te hebben gesteld om een vriend te laten gebruiken.

De feiten kwamen aan het licht in november 2018. Toen werd hij in Gent tegengehouden door de politie. “In de auto werden twee zakjes cocaïne aangetroffen. Er waren ook sporen van cocaïne aangetroffen in de auto”, zei de openbaar aanklager vorige maand. De jonge Mechelaar ontkende dat laatste niet. Hij vertelde aan de rechter dat zijn vriend cocaïne wou gebruiken en hij dit toeliet in zijn wagen. “Die avond was gewoon een opeenstapeling van stommiteiten. Niet meer”, klonk het nog. De rechter achtte de feiten deels bewezen. Ze legde hem een werkstraf op. Voert hij die niet uit, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden. De geldboete van 8.000 euro werd voorlopig uitgesteld gedurende die jaar.