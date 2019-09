Werkstraf voor diefstal van autobanden TVDZM

06 september 2019

De achttienjarige Bassir S. uit Mechelen moet binnen het jaar een werkstraf gaan uitvoeren van zestig uren. De tiener stond terecht voor de diefstal van enkele autobanden. Deze werden gestolen uit de garage van een woning in Mechelen-Noord. Een getuige zag toen hoe de tiener samen met een minderjarige een garagebox had opengebroken en de autobanden aan het vervoeren was. De politie werd erbij gehaald maar de twee sloegen op de vlucht met een bromfiets. Er volgde een achtervolging en die eindigde in een crash. Opmerkelijk is dat de achttienjarige amper een week meerderjarig was op het moment van de feiten. Voert S. deze werkstraf niet uit, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden.