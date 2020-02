Werkstraf van vijftig uren voor bezit van mes en wapenstok TVDZM

19 februari 2020

12u50 0

Een man uit Mechelen heeft een jaar de tijd om een werkstraf te gaan uitvoeren van vijftig uren. Hij werd vandaag schuldig bevonden voor het bezit van verboden wapens. Tijdens een politiecontrole in 2018 werd er in zijn wagen een wapenstok en een mes aangetroffen. “Het mes lag er om me te beschermen, van de wapenstok wist ik niet meer dat het nog in de auto lag”, zei de Mechelaar destijds. Het parket stelde een minnelijke schikking voor maar die werd niet betaald. Daarom werd de Mechelaar gedagvaard. “Hij heeft heel wat financiële problemen”, zei zijn advocate Liesbeth De Vleeschouwer vorige maand. “Mijn cliënt kon hier zelfs niet aanwezig zijn omdat hij geen geld had voor het busticket.” Voert de Mechelaar de werkstraf niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van drie maanden.