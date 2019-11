Werknemers van koekjesfabrikant Mondelez in Mechelen leggen twee dagen werk neer, directe wil consensus over lonen jv

18 november 2019

07u56

Bron: belga 6 Mechelen Op het hoofdkwartier van koekjesfabrikant Mondelez International in Mechelen is een staking begonnen die twee dagen zal duren. De vakbonden zijn ontevreden over het moeizame overleg rond enkele cao's. Ze spreken over "ongeziene chantage" van het sociaal overleg. In een reactie zegt de directie dat ze “samen met de sociale partners zo snel mogelijk tot een consensus wil komen over een nieuw verloningsbeleid”. Volgens een woordvoerder staat er vanochtend een minderheid van de 250 werknemers aan een stakingspost aan de ingang. Werkwilligen kunnen het bedrijf gewoon binnen.

Mondelez maakt koekjes en chocolade voor merken als TUC, LU Prince, Grany, Milka en Côte d’Or. "Al twee jaar lang onderhandelen we vruchteloos over enkele cao's, met name over werkbaar werk en de transformatie van de onderneming", zeggen de vakbondssecretarissen Theo Van Malderen (ACV Puls) en Diana Minten (BBTK). "We maken hier nu een chantage mee die ongezien is in de geschiedenis van het sociaal overleg in ons land".

Volgens de vakbonden krijgen de werknemers in Mechelen stank voor dank. "Bij Mondelez is de taart de jongste jaren aanzienlijk groter geworden, in belangrijke mate dankzij de prestaties van de werknemers. Maar wat is de praktijk? Mondelez blijft maar jobs vernietigen of naar het buitenland verschuiven."

Op 1 oktober zegde de directie zeven cao's op, waardoor een aantal rechten en voordelen van de werknemers - zoals ecocheques - verloren gingen. Bovendien zou de directie aan individuele werknemers nieuwe loonvoorstellen hebben gedaan. "Het bedrijf probeert zo de werknemersafgevaardigden en de vakbonden buitenspel te zetten. Onaanvaardbaar natuurlijk. Dit is totaal niet in het belang van de werknemers".

Volgens de directie moesten die elementen opgezegd worden, om tot een nieuw, gelijkgetrokken verloningsbeleid te komen. “Wij zijn altijd zeer duidelijk geweest over het feit dat we de onderhandelingen voor het einde van het jaar willen afronden en in januari 2020 met het nieuwe verloningsbeleid willen starten”, klinkt het in een reactie. “We voeren al gesprekken sinds mei 2018 om tot een nieuw uniform verloningsbeleid te komen voor al onze werknemers. Daarom hebben wij inderdaad een aantal elementen van het huidige verloningsbeleid opgezegd en ligt er een nieuw voorstel op tafel.”

Daarbij belooft de directie om niet te raken aan de bruto maandlonen, maar wil ze wel sleutelen aan het huidig systeem van loonsverhogingen en bijkomende voordelen. Door de vele fusies en overnames sinds 2010 was er namelijk een ongelijkheid tussen de werknemers ontstaan.

Een ultieme verzoeningsvergadering op 12 november draaide op niets uit. Daarom zien de vakbonden het onvermijdelijk geworden om actie te voeren. "Op maandag 18 en dinsdag 19 november wordt het werk neergelegd, als eerste stap van ons actieplan". De directie vraagt aan de vakbonden om “op zeer korte termijn” opnieuw bijeen te komen om de onderhandelingen opnieuw op te starten.