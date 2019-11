Werknemers Mondelēz leggen twee dagen werk neer. “We maken ongeziene chantage mee” Wannes Vansina

18 november 2019

07u56 10 Mechelen Werknemers van de hoofdzetel van koekjesfabrikant Mondelēz International in Mechelen hebben maandagochtend voor minstens twee dagen het werk neergelegd. De directie wil tot een uniform loonbeleid komen, maar volgens de vakbonden gebruikt ze daarvoor “ongeziene chantage”.

Mondelēz maakt koekjes en chocolade voor merken als TUC, LU Prince, Grany, Milka en Côte d’Or. Maandag legde een deel van de 250 medewerkers het werk neer uit onvrede met het aanslepende sociaal overleg bij het bedrijf aan het station. Ze stonden piket met slogens als ‘Hou jullie handen van ons loon.’ ‘CAO ≠ stinkende vis.’ ‘Wij zijn geen melkkoe!’ ‘Geen afbraak sociaal overleg. Wederzijds respect.’ Al sinds mei vorig jaar wordt er onderhandeld.

“Mondelēz maakt aanzienlijke winst: vorig jaar 25 procent netto. Deze is er gekomen door het harde werk van de werknemers die alsmaar flexibeler moeten werken. Tegen die achtergrond wil de werkgever komen tot een nieuw loonbeleid waarbij minder wordt gegeven aan de gewone werknemers en meer aan het topmanagement en de aandeelhouders. Wij vinden dat dit niet kan”, zegt Theo Van Malderen (ACV Puls).

CAO’s opgezegd

“Om druk te zetten heeft de werkgever in oktober dan alle ondernemings-CAO’s eenzijdig opgezegd, waardoor de verworven rechten van de werknemers vanaf 1 januari op losse schroeven komen te staan. Dat gaat over onder meer ecocheques, jubileumpremies en onkostenvergoedingen. Dit is een ongeziene chantage. De werknemers hebben een grote taart voor Mondelēz gebakken en krijgen een kleiner stuk in ruil.”

Het is niet de eerste keer dat er bij Mondelēz wordt gestaakt. “Het is een werkgever die niet eenvoudig is op vlak van sociaal overleg. Laat ons hopen dat ze het signaal hebben begrepen en de opzegging van de CAO’s ongedaan maakt en dan gaan we terug aan de onderhandelingstafel zitten”, zegt Van Malderen.

Werkbaar werk

Er zal twee dagen worden gestaakt, al kan dat volgens Diana Minten (BBTK) ook meer zijn. “Dit gaat ook over werkbaar werk. Mondelēz heeft de afgelopen jaren al een zware reorganisatie gekend. Nu worden thuiswerk en arbeidsduurverminderingsdagen in vraag gesteld. De directie zegt bereid te zijn om te praten, maar hun praten is vooral opleggen van wat zij willen. Wij willen een échte dialoog. Mocht dit nu een bedrijf zijn in moeilijkheden, maar hier willen ze alleen maar meer winst maken door te besparen op het personeel.”

Signaal

Volgens woordvoerder Annick Verdegem wil de directie tegen begin volgend jaar een uniform loonbeleid hebben voor alle werknemers. “We zijn een bedrijf dat is samengesteld door verschillende fusies. Daardoor zijn er verschillen inzake verloningsbeleid tussen de werknemers en die willen we wegwerken.”

Ze bevestigt dat een aantal CAO’s werd opgezegd. “Dat chantage noemen is kort door de bocht. We zijn al in mei 2018 gestart met de onderhandelingen maar die lopen vast. Het opzeggen van de CAO’s is een signaal dat we echt tot een nieuw loonbeleid willen komen.”

Geen winstmaximalisatie

Volgens Verdegem is er geen sprake van winstmaximalisatie. “Het verloningsbudget blijft hetzelfde. Er gaat niets afgenomen worden. Sommige voordelen voor sommige werknemers kunnen wegvallen, maar deze worden dan vervangen door andere.”

“Het is hun recht om door middel van een staking het ongenoegen te uiten, maar wij vragen toch vooral om snel weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. In het voorstel van de directie is er onderhandelingsruimte”, aldus nog Mondelēz.

Volgens de vakbonden werd de staking goed opgevolgd, volgens het bedrijf waren er wel degelijk heel wat werkwilligen.