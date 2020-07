Werfkraan Oude Stadsfeestzaal palmt Merodestraat in, werken in volle gang Els Dalemans

06 juli 2020

19u36 1 Mechelen In de Frederik de Merodestraat in Mechelen werd maandag een grote werfkraan geplaatst, voor de Oude Stadsfeestzaal. De kraan zal er tot maart 2021 blijven staan, het verkeer kan nog wel door.

De Oude Stadsfeestzaal in de Frederik de Merodestraat wordt verbouwd tot nieuwe stadsbioscoop. De werken gingen al in december 2019 van start, stad Mechelen zorgt voor de restauratie en de aanpassing van het bestaande gebouw en voor de drie geplande cinemazalen.

Dakconstructie

“Maandag werd er een grote werfkraan geplaatst pal voor het gebouw, deze is immers nodig voor de vernieuwing van dakconstructie en dakbedekking. Ook het plaatsen van de prefab-beton-trappen in de achterste hoek van de zaal en het plaatsen van de vloeren van de cinemazalen zal gebeuren met deze kraan”, zegt schepen van Monumenten Koen Anciaux. “De kraan blijft daarom zeker staan tot maart 2021, in de Frederik de Merodestraat blijft, ondanks de grootte van dit gevaarte, wel doorgang mogelijk voor verkeer.”

Authentieke karakter

Na de eerste aanpassings-en afbraakwerken, wordt er nu al flink opgebouwd in de stadsfeestzaal. “We willen het authentieke kader van de stadsfeestzaal goed zichtbaar laten. De de inkomhal in interbellumstijl, de gebogen en gedecoreerde bühne, de rondboogarcades, de sierlijke balustrade en meer zijn prachtig, en zullen zeker een meerwaarde zijn voor de geplande horeca in het gebouw.”