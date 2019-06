Werfcontainer doorzocht TVDZM

04 juni 2019

08u00 0

Dieven hebben in de Muntstraat ingebroken in een werfcontainer. Deze werd volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek wel doorzocht maar een buit werd er niet gemaakt. De politie is een onderzoek opgestart. De daders zijn spoorloos. Om in de container te geraken, werd er een deur geforceerd.