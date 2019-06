Werf hindert verkeer Hombeeksesteenweg Wannes Vansina

05 juni 2019

10u13 0

Het verkeer op de Hombeeksesteenweg moet van 11 juni tot en met 28 juni beurtelings over een rijstrook ter hoogte van Procter & Gamble. Het bedrijf laat het hekwerk rondom vervangen en de aannemer heeft daarvoor een rijstrook nodig. Het gaat om een werfzone van in totaal 300 meter die in stukken van 30 meter wordt afgewerkt. Tijdelijke verkeerslichten laten het verkeer beurtelings langs de werf rijden. Voetgangers moeten oversteken en fietsers richting Mechelen moeten mee met het verkeer op de rijbaan rijden. De snelheid wordt verlaagd naar 30 km/u. Sowieso zal er tijdens de werkzaamheden minder verkeer zijn op de Hombeeksesteenweg omwille van de afsluiting van de Plaisancebruggen voor renovatie (van 11 juni tot en met 30 augustus).