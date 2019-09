Werf doet nieuw voetpad Muntstraat wegzakken Wannes Vansina

09 september 2019

19u04 0 Mechelen De recente heraanleg van het voetpad in een gedeelte van de Muntstraat in Mechelen moet zowat worden overgedaan. Het is volledig verzakt ten gevolge van een private werf. De stad liet proces verbaal opmaken.

Op het werfterrein vinden momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats voor de bouw van appartementen. Over zowat de ganse lengte is de stoep weggezakt. “Morgen dinsdag komen we met de aannemer en de nutsmaatschappijen bijeen om te weten wat er precies is misgelopen en om een correcte inschatting te kunnen maken van de situatie. De scheuren zitten tot in het wegdek en de vraag is wat eronder zit, al hebben we wel de indruk dat de situatie stabiel is. Belangrijk is te weten hoe het zit met de onderliggende leidingen”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Hij wil dat het voetpad in de oorspronkelijke staat wordt hersteld, op kosten van de aannemer. “Degelijk. Geen oplapwerk. Ik neem dit zeer ernstig.” De stad liet het voetpad afzetten met nadarhekken. Eerder waren er al problemen met de werf. Zo’n jaar geleden liet de stad de afbraak van een voormalig kantoorgebouw tot twee keer toe stilleggen om veiligheidsredenen.